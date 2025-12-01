Concert chansons françaises Florie Savari Librairie café Les Bucoliques Le Tréport
Concert chansons françaises Florie Savari Librairie café Les Bucoliques Le Tréport samedi 20 décembre 2025.
Concert chansons françaises Florie Savari
Librairie café Les Bucoliques 87B rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Concert de chansons françaises avec Florie Savari
Tout public Accès libre. .
Librairie café Les Bucoliques 87B rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
English : Concert chansons françaises Florie Savari
L’événement Concert chansons françaises Florie Savari Le Tréport a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers