CONCERT CHANSONS FRANCAISES Launaguet

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-10-10

Assistez au concert de NERIKA au théâtre Molière à Launaguet. Après le Bikini, et La Cabane, elle vous propose de découvrir son univers dans un cadre plus intimiste…

Nerika décide de nous livrer des moments intimes de sa vie. Elle partage son coeur au travers de ses créations musicales comme vecteur de force et de résilience.

Nérika vous fera découvrir son univers musical qui vous fera voyager vers des métissages surprenants, la chanson française à la rencontre de la soul, du gospel et du jazz, toujours valorisé par la présence des voix, et du chant.

Accordez-vous un moment suspendu où émotion et tendresse seront au rendez-vous ! 13 .

English :

Attend NERIKA’s concert at the Théâtre Molière in Launaguet. After Le Bikini and La Cabane, she invites you to discover her world in a more intimate setting…

German :

Besuchen Sie das Konzert von NERIKA im Theater Molière in Launaguet. Nach dem Bikini und La Cabane bietet sie Ihnen nun die Möglichkeit, ihre Welt in einem intimeren Rahmen zu entdecken…

Italiano :

Venite a vedere NERIKA in concerto al Théâtre Molière di Launaguet. Dopo Le Bikini e La Cabane, potrete scoprire il suo mondo in un ambiente più intimo…

Espanol :

Venga a ver a NERIKA en concierto en el Teatro Molière de Launaguet. Después de Le Bikini y La Cabane, descubra su universo en un marco más íntimo…

