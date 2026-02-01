Concert Chansons françaises Nuance

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un duo voix, piano et violoncelle, tout en émotion. Des textes touchants, des chansons douces et sincères portées par une forte complicité musicale… Leur répertoire de reprises réappropriées avec la promesse d’un moment de tendresse. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Chansons françaises Nuance

L’événement Concert Chansons françaises Nuance Chauffailles a été mis à jour le 2026-01-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais