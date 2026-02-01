Concert Chansons françaises Nuance Chauffailles
Concert Chansons françaises Nuance Chauffailles samedi 28 février 2026.
Concert Chansons françaises Nuance
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
2026-02-28
Un duo voix, piano et violoncelle, tout en émotion. Des textes touchants, des chansons douces et sincères portées par une forte complicité musicale… Leur répertoire de reprises réappropriées avec la promesse d’un moment de tendresse. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert Chansons françaises Nuance
