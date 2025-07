Concert « Chansons pour Violoncelle et Guitare » Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains

Concert « Chansons pour Violoncelle et Guitare » Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains dimanche 3 août 2025.

Concert « Chansons pour Violoncelle et Guitare »

Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 17:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Concert « Chansons pour violoncelle et guitare »

17h à la Chapelle des Thermes.

Finlay Hay (guitare) et Hattie McGregor (violoncelle) interprèteront des oeuvres de Schubert, Bridge, Vaughan-Williams, De Falla et Piazolla.

Tarif 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31

Organisé par Diogène, avec le soutien de la CCBLM. .

Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

English : Concert « Chansons pour Violoncelle et Guitare »

German : Concert « Chansons pour Violoncelle et Guitare »

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Chansons pour Violoncelle et Guitare » Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Rives du Morvan