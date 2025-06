Concert chant « Abisko » – Eglise Sartilly-Baie-Bocage 20 juin 2025 20:30

Manche

Concert chant « Abisko » Eglise Angey Sartilly-Baie-Bocage Manche

Début : 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

2025-06-20

Duo de voix aériennes, accompagnées d'un piano, d'une guitare ou d'une boite à rythmes, traditionnelle/folk, pop/rock, chanson française.

Duo de voix aériennes, accompagnées d’un piano, d’une guitare ou d’une boite à rythmes, traditionnelle/folk, pop/rock, chanson française. .

Eglise Angey

Eglise Angey
Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 72 48 71 51 r.lebiez@orange.fr

English : Concert chant « Abisko »

Duo of airy voices, accompanied by piano, guitar or drum machine, traditional/folk, pop/rock, French chanson.

German :

Duo mit luftigen Stimmen, begleitet von einem Klavier, einer Gitarre oder einer Rhythmusmaschine, traditionell/folkig, Pop/Rock, französisches Chanson.

Italiano :

Duo di voci ariose, accompagnate da pianoforte, chitarra o drum machine, tradizionale/folk, pop/rock, chanson francese.

Espanol :

Dúo de voces ligeras, acompañadas de piano, guitarra o caja de ritmos, tradicional/folk, pop/rock, chanson francesa.

