Concert Chant choral La Rochelle

Concert Chant choral La Rochelle vendredi 8 août 2025.

Concert Chant choral

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

La Maison des Écritures accueille la restitution d’un stage de chant choral, proposé par l’association La Favola, animé par le chef de chœur et artiste lyrique Florian Pereira, accompagné du pianiste Lucas Belkrini.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Concert Chant choral

The Maison des Écritures hosts a choral singing workshop organized by the La Favola association, led by choirmaster and opera singer Florian Pereira, accompanied by pianist Lucas Belkrini.

German : Konzert Chant choral

Der Chorleiter und Opernkünstler Florian Pereira und der Pianist Lucas Belkrini leiteten den Chorkurs, der von der Vereinigung La Favola angeboten wurde.

Italiano :

La Maison des Écritures ospiterà i risultati di un corso di canto corale organizzato dall’associazione La Favola, guidato dal direttore e cantante lirico Florian Pereira e dal pianista Lucas Belkrini.

Espanol : Concierto Chant choral

La Maison des Écritures acogerá los resultados de un curso de canto coral organizado por la asociación La Favola, dirigido por el director y cantante de ópera Florian Pereira y el pianista Lucas Belkrini.

