Concert Chant choral Musique sacrée a capella – Chapelle Sainte-Christine Plougastel-Daoulas, 6 juin 2025 20:30, Plougastel-Daoulas.

Finistère

Concert Chant choral Musique sacrée a capella Chapelle Sainte-Christine 219, route de Sainte-Christine Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Mélomanes et néophytes, venez à la rencontre de la musique sacrée d’aujourd’hui.

Chorea d’Ys vous convie à une rencontre musicale placée sous le signe de l’émotion et de la contemplation. Le programme Jubilate ! met à l’honneur des compositeurs contemporains inspirés tels Ola Gjeilo, Knut Nysdedt, Karl Jenkins ou Arvo Pärt, mais aussi de jeunes personnalités comme Jacob Narverud ou Elaine Hagenberg. Il explore toute la richesse d’un répertoire a capella empreint d’émotion et de modernité. Entre lumière et recueillement, laissez-vous porter par des harmonies lumineuses et profondes. Ces pièces des XXe et XXIe siècles invitent à une écoute attentive et intérieure, offrant un moment suspendu hors du temps. .

Chapelle Sainte-Christine 219, route de Sainte-Christine

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 81 05 87 48

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Chant choral Musique sacrée a capella Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS