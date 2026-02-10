Concert chant choral & orgue Turckheim

Concert chant choral & orgue

Ce concert, proposé dans le cadre du stage Chant choral, vignobles et patrimoine , réunit un chœur mixte placé sous la direction de Flavien Boy, avec Marine Moulinot au piano. Il offre un large panorama du répertoire choral, du baroque à la musique du XX¿ siècle.

Le programme met à l’honneur un extrait de Didon & Énée de Henry Purcell, œuvre emblématique de l’opéra baroque anglais, où l’expressivité naît de la sobriété de l’écriture musicale. Il fait également entendre le Madrigal de Gabriel Fauré, page lumineuse et raffinée caractéristique de l’esthétique française de la fin du XIX¿ siècle, ainsi que le Schicksalslied de Johannes Brahms, grande fresque chorale du romantisme allemand, inspirée par la poésie de Hölderlin.

Enfin, Les funérailles d’un soldat de Lili Boulanger apportent une dimension profondément émotive et moderne à ce programme, témoignant de la force expressive et de la sensibilité d’une compositrice majeure du début du XX¿ siècle.

Le concert sera également ponctué d’une intervention musicale de l’organiste Marie Walther Kronstadt, mettant en valeur l’orgue et le patrimoine de l’église Saint-Anne de Turckheim.

