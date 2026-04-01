Pradines

Concert chant choral

51 Chemin des Condamines Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert de l'Ensemble vocal Voce d'Olt dirigé par Darron Moore.

Extraits du Requiem de Mozart, de la petite messe solennelle de Rossini ; soli et duos interprétés par Katy Batho, soprano et Darron Moore, baryton (chanteurs professionnels de l'opéra de Londres).

Accompagnement au clavier Anne-Lise Labusquière.

Concert de l'Ensemble vocal Voce d'Olt dirigé par Darron Moore.

Extraits du Requiem de Mozart, de la petite messe solennelle de Rossini ; soli et duos interprétés par Katy Batho, soprano et Darron Moore, baryton (chanteurs professionnels de l'opéra de Londres).

Accompagnement au clavier Anne-Lise Labusquière.

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51 Chemin des Condamines Pradines 46090 Lot Occitanie vocedolt@gmail.com

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English :

Concert by Ensemble vocal Voce d'Olt conducted by Darron Moore.

Extracts from Mozart’s Requiem, Rossini’s Petite messe solennelle; solos and duets performed by Katy Batho, soprano and Darron Moore, baritone (professional singers from London Opera).

Keyboard accompaniment Anne-Lise Labusquière.

L’événement Concert chant choral Pradines a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot