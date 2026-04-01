Concert chant choral Pradines
Concert chant choral Pradines dimanche 12 avril 2026.
Pradines
Concert chant choral
51 Chemin des Condamines Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert de l'Ensemble vocal Voce d'Olt dirigé par Darron Moore.
Extraits du Requiem de Mozart, de la petite messe solennelle de Rossini ; soli et duos interprétés par Katy Batho, soprano et Darron Moore, baryton (chanteurs professionnels de l'opéra de Londres).
Accompagnement au clavier Anne-Lise Labusquière.
Concert de l'Ensemble vocal Voce d'Olt dirigé par Darron Moore.
Extraits du Requiem de Mozart, de la petite messe solennelle de Rossini ; soli et duos interprétés par Katy Batho, soprano et Darron Moore, baryton (chanteurs professionnels de l'opéra de Londres).
Accompagnement au clavier Anne-Lise Labusquière.
.
51 Chemin des Condamines Pradines 46090 Lot Occitanie vocedolt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by Ensemble vocal Voce d'Olt conducted by Darron Moore.
Extracts from Mozart’s Requiem, Rossini’s Petite messe solennelle; solos and duets performed by Katy Batho, soprano and Darron Moore, baritone (professional singers from London Opera).
Keyboard accompaniment Anne-Lise Labusquière.
L’événement Concert chant choral Pradines a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Pradines (Lot)
- Conférence décalée De la morue cartographie 6 Pradines 12 avril 2026
- Soirée karaoké à la Prade Pradines 16 avril 2026
- Thé dansant à la Prade Pradines 19 avril 2026
- Conférence spectacle Bernard Werber V.I.E Pradines 23 avril 2026
- Murder Party à la Prade Pradines 30 avril 2026