Concert chant chorale chantons Noël

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-11-22 13:00:00

fin : 2025-11-22 20:45:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Imaginez un week-end où des personnes qui aiment chanter, seules chez elles, avec des amis ou dans un choeur, se rassemblent pour découvrir et interpréter des chansons du beau répertoire de Noël.

Imaginez vivre deux jours dans des lieux magiques de la ville de Metz avec même du temps libre pour profiter du marché de Noël, ses illuminations et ses gourmandises.

Imaginez-vous sur un traîneau emporté par la poudre des fées et leur bienveillance légendaire, prêts à vous laisser surprendre à chaque instant pour vivre et faire vivre l’esprit de Noël…

Programme https://metz.fr/agenda/fiche-38902.phpTout public

45 .

Metz 57000 Moselle Grand Est chantezchantons@gmail.com

English :

Imagine a weekend where people who love to sing, alone at home, with friends or in a choir, get together to discover and perform songs from the beautiful Christmas repertoire.

Imagine spending two days in magical places in Metz, with time to enjoy the Christmas market, its illuminations and its delicacies.

Imagine yourself on a sleigh carried away by the powder of the fairies and their legendary benevolence, ready to be surprised at every moment to live and let live the Christmas spirit?

Program: https://metz.fr/agenda/fiche-38902.php

German :

Stellen Sie sich ein Wochenende vor, an dem Menschen, die gerne singen, allein zu Hause, mit Freunden oder in einem Chor zusammenkommen, um Lieder aus dem schönen Weihnachtsrepertoire zu entdecken und vorzutragen.

Stellen Sie sich vor, zwei Tage an magischen Orten in der Stadt Metz zu erleben, sogar mit Freizeit, um den Weihnachtsmarkt mit seiner Beleuchtung und seinen Leckereien zu genießen.

Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einem Schlitten, der vom Pulver der Feen und ihrem legendären Wohlwollen getragen wird, und sind bereit, sich in jedem Moment überraschen zu lassen, um den Geist der Weihnacht zu erleben und weiterzugeben

Programm: https://metz.fr/agenda/fiche-38902.php

Italiano :

Immaginate un fine settimana in cui le persone che amano cantare, da sole a casa, con gli amici o in un coro, si riuniscono per scoprire ed eseguire canzoni del bellissimo repertorio natalizio.

Immaginate di trascorrere due giorni in alcuni dei luoghi più magici di Metz, con tanto tempo libero per godersi il mercatino di Natale, le sue luci e le sue prelibatezze.

Immaginatevi su una slitta trasportata dalla polvere delle fate e dalla loro leggendaria benevolenza, pronti a lasciarvi sorprendere in ogni momento per vivere e far vivere lo spirito natalizio?

Programma: https://metz.fr/agenda/fiche-38902.php

Espanol :

Imagine un fin de semana en el que las personas a las que les gusta cantar, solas en casa, con amigos o en un coro, se reúnen para descubrir e interpretar canciones del bello repertorio navideño.

Imagine pasar dos días en algunos de los lugares más mágicos de Metz, con mucho tiempo libre para disfrutar del mercado navideño, sus luces y sus manjares.

Imagínese en un trineo llevado por el polvo de las hadas y su legendaria benevolencia, dispuesto a dejarse sorprender a cada instante para vivir y dejar vivir el espíritu navideño..

Programa: https://metz.fr/agenda/fiche-38902.php

L’événement Concert chant chorale chantons Noël Metz a été mis à jour le 2025-10-28 par AGENCE INSPIRE METZ