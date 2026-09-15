concert – Chant de Corse Molsheim
mardi 15 septembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
concert – Chant de Corse
26 rue des Vosges Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15 21:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Plongez au cœur de la Corse le temps d’une soirée grâce à la magie de ses chants traditionnels !
Plongez au cœur de la Corse le temps d’une soirée grâce à la magie de ses chants traditionnels ! .
26 rue des Vosges Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est jmj67120@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the heart of Corsica for an evening thanks to the magic of its traditional songs!
L’événement concert – Chant de Corse Molsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
À voir aussi à Molsheim (Bas-Rhin)
- Atelier découverte du modelage et du décor de l’Argile Molsheim 17 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Randonnée sur les pas des Jésuites Molsheim 19 septembre 2026
- Même pas peur des araignées ! Molsheim 19 septembre 2026
- Sur les pas des Jésuites, une page d’histoire et sportive Molsheim 19 septembre 2026
- Sur les pas des Jésuites – une page d’histoire et sportive, Église des Jésuites, Molsheim 19 septembre 2026