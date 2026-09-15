Informations pratiques

Molsheim

concert – Chant de Corse

26 rue des Vosges Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15 21:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Plongez au cœur de la Corse le temps d’une soirée grâce à la magie de ses chants traditionnels !

Plongez au cœur de la Corse le temps d’une soirée grâce à la magie de ses chants traditionnels ! .

26 rue des Vosges Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est jmj67120@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the heart of Corsica for an evening thanks to the magic of its traditional songs!

L’événement concert – Chant de Corse Molsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig