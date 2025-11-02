Concert Chant du Monde La Vicomté-sur-Rance

Concert Chant du Monde La Vicomté-sur-Rance dimanche 2 novembre 2025.

Concert Chant du Monde

Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-02 16:00:00

2025-11-02

La Voyageuse Ensemble vocal & instrumental de Combourg

Un tour du Monde à travers le répertoire intemporel et universel des chants traditionnels: chants de travail, d’amour, berceuses à l’enfant, contes et légendes…

Autant d’histoires qui, incarnées par la multiplicité des langues, traduisent les émotions de la Vie. Un voyage captivant à faire vibrer le c(h)oeur .

Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 77 90 28

