Concert chant et musique d’Irlande et d’Ecosse Kerouspig Lannion
Kerouspig Centre de découverte du son Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
2026-02-13
Vincent Roudil et Dewi Guyader en 1ère partie de PRETTY FAIR MAIDS , Bluegrass , des voix , des cordes , des percussions et… des frissons! Bon ..mais aussi de l’amour , des meurtres , des exécutions , des pendaisons , des beuveries …l’humanité vue de sa plus belle face !
Alwen et Erell Olivier Jegat au chant , Vincent Roudil au bouzouki , Julien Lallet à la batterie et au bodhran , Valentine Mays au violon .
Kerouspig Centre de découverte du son Lannion 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
