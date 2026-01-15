Concert chant et musique d’Irlande et d’Ecosse Kerouspig Lannion

Concert chant et musique d’Irlande et d’Ecosse

Kerouspig Centre de découverte du son Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

Vincent Roudil et Dewi Guyader en 1ère partie de PRETTY FAIR MAIDS , Bluegrass , des voix , des cordes , des percussions et… des frissons! Bon ..mais aussi de l’amour , des meurtres , des exécutions , des pendaisons , des beuveries …l’humanité vue de sa plus belle face !

Alwen et Erell Olivier Jegat au chant , Vincent Roudil au bouzouki , Julien Lallet à la batterie et au bodhran , Valentine Mays au violon .

Kerouspig Centre de découverte du son Lannion 22140 Côtes-d'Armor Bretagne

