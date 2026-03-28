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Concert chant et orgue, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Concert chant et orgue, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Concert chant et orgue, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles samedi 28 mars 2026.

Lieu : Église de Saint-Médard-en-Jalles

Adresse : Place du 11 novembre - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : samedi 28 mars 2026

Fin : samedi 28 mars 2026

Tarif : Accès libre, collecte au chapeau

Concert chant et orgue Samedi 28 mars, 20h00 Église de Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Accès libre, collecte au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Jacques Laporte (baryton-basse) et Ombeline Pulicani (soprano) seront accompagnés à l’orgue par Jean Emmanuel Filet, qui interprètera aussi quelques pièces d’orgue seul.

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Répertoire de musique française et anglaise du XIXe et du XXe siècle

Parentalité : Art et culture

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