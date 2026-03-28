Concert chant et orgue, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Concert chant et orgue Samedi 28 mars, 20h00 Église de Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Accès libre, collecte au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Jacques Laporte (baryton-basse) et Ombeline Pulicani (soprano) seront accompagnés à l’orgue par Jean Emmanuel Filet, qui interprètera aussi quelques pièces d’orgue seul.

Église de Saint-Médard-en-Jalles Place du 11 novembre – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lavoixenformes@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 94 01 89 »}]

Répertoire de musique française et anglaise du XIXe et du XXe siècle

Parentalité : Art et culture