Concert chant et orgue, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
Concert chant et orgue, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles samedi 28 mars 2026.
Concert chant et orgue Samedi 28 mars, 20h00 Église de Saint-Médard-en-Jalles Gironde
Accès libre, collecte au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00
Jacques Laporte (baryton-basse) et Ombeline Pulicani (soprano) seront accompagnés à l’orgue par Jean Emmanuel Filet, qui interprètera aussi quelques pièces d’orgue seul.
Église de Saint-Médard-en-Jalles Place du 11 novembre – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lavoixenformes@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 94 01 89 »}]
Répertoire de musique française et anglaise du XIXe et du XXe siècle
Parentalité : Art et culture
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