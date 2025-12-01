Concert chant et orgue place d’Armes J.F. Blondel Metz
Concert chant et orgue
place d’Armes J.F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz Moselle
Dimanche 2025-12-14 16:30:00
2025-12-14 17:15:00
2025-12-14
Le troisième concert de la saison de Noël à la cathédrale de Metz propose un duo avec le ténor Félix Klajnerman et l’organiste nancéienne Cécile Bohlinger dans un programme qui explore toute l’époque baroque, avec des œuvres de H. Schütz, G.P. Telemann, G.F. Haendel…
Retransmission sur grand écran.
Entrée libre, plateauTout public
place d’Armes J.F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 82 40 23 54
English :
The third concert of the Christmas season at Metz Cathedral features a duo with tenor Félix Klajnerman and Nancy organist Cécile Bohlinger in a program that explores the entire Baroque period, with works by H. Schütz, G.P. Telemann, G.F. Haendel…
Retransmission on large screen.
Free admission, stage
German :
Das dritte Konzert der Weihnachtssaison in der Kathedrale von Metz bietet ein Duett mit dem Tenor Félix Klajnerman und der Organistin Cécile Bohlinger aus Nancy in einem Programm, das die gesamte Barockzeit erkundet, mit Werken von H. Schütz, G.P. Telemann, G.F. Händel…
Übertragung auf Großleinwand.
Freier Eintritt, Bühne
Italiano :
Il terzo concerto della stagione natalizia della Cattedrale di Metz presenta un duo con il tenore Félix Klajnerman e l’organista Cécile Bohlinger di Nancy in un programma che esplora l’intero periodo barocco, con opere di H. Schütz, G.P. Telemann, G.F. Haendel…
Ritrasmissione su grande schermo.
Ingresso libero, palco
Espanol :
El tercer concierto de la temporada de Navidad de la catedral de Metz presenta un dúo con el tenor Félix Klajnerman y la organista Cécile Bohlinger de Nancy en un programa que explora todo el periodo barroco, con obras de H. Schütz, G.P. Telemann, G.F. Haendel…
Retransmisión en pantalla grande.
Entrada gratuita, escenario
