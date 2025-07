Concert chant lyrique Courseulles-sur-Mer

Concert chant lyrique Courseulles-sur-Mer vendredi 4 juillet 2025.

Concert chant lyrique

Église Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-04 20:30:00

2025-07-04

« Le Petit Choeur » propose un concert de chant lyrique le vendredi 4 juillet à 20h30 à l’Eglise Saint-Germain de Courseulles-sur-Mer

Église Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie melody.association@yahoo.fr

English : Concert chant lyrique

« Le Petit Choeur » offers a lyrical concert on Friday, July 4 at 8:30 pm at the Eglise Saint-Germain in Courseulles-sur-Mer

German : Concert chant lyrique

« Le Petit Choeur » bietet am Freitag, den 4. Juli um 20:30 Uhr in der Kirche Saint-Germain in Courseulles-sur-Mer ein Konzert mit lyrischem Gesang an

Italiano :

« Le Petit Choeur » propone un concerto di canto lirico venerdì 4 luglio alle 20.30 presso l’Eglise Saint-Germain di Courseulles-sur-Mer

Espanol :

« Le Petit Choeur » ofrece un concierto de canto lírico el viernes 4 de julio a las 20.30 horas en la Eglise Saint-Germain de Courseulles-sur-Mer

