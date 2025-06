CONCERT CHANT LYRIQUE ET PIANO Place Madrid Aurignac 6 juillet 2025 17:00

Haute-Garonne

CONCERT CHANT LYRIQUE ET PIANO Place Madrid COURS DU CHÂTEAU Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

Date(s) :

2025-07-06

Natacha Brouat, chanteuse lyrique et Marie-Astrid, pianiste, proposent un récital autour de la légende de Pyrène.

Une proposition originale qui mêle conte, arias d’opéra, mélodies, lieder…des chants allant du baroque au XIXe siècle, un concert éclectique qui vous fera voyager à coup sûr!

Tout public à partir de 6 ans 6 .

Place Madrid COURS DU CHÂTEAU

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie culturepatrimoine@aurignac.fr

English :

Lyric singer Natacha Brouat and pianist Marie-Astrid perform a recital based on the legend of Pyrène.

German :

Die Opernsängerin Natacha Brouat und die Pianistin Marie-Astrid bieten einen Liederabend rund um die Legende von Pyrène.

Italiano :

Natacha Brouat, cantante lirica, e Marie-Astrid, pianista, propongono un recital basato sulla leggenda di Pyrène.

Espanol :

Natacha Brouat, cantante de ópera, y Marie-Astrid, pianista, ofrecen un recital basado en la leyenda de Pyrène.

L’événement CONCERT CHANT LYRIQUE ET PIANO Aurignac a été mis à jour le 2025-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE