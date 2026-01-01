Concert Chant Orgues Biniou et bombardes Les sauveurs des âmes Guerlédan

Concert Chant Orgues Biniou et bombardes Les sauveurs des âmes

Eglise St Pierre Guerlédan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Concert chant, orgue, biniou et bombardes avec Les Sauveurs des âmes .

Cantiques et chants traditionnels et populaires bretons.

Concert gratuit et ouvert à tous. .

Eglise St Pierre Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 32

