Informations pratiques

Kaltenhouse

Concert chant, trompette et orgue

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Virtuosité à la trompette, voix rayonnantes de soprano et sonorités d’orgue singulières s’uniront pour créer une soirée empreinte de chaleur, de réconfort et d’espoir.

Sous le titre Lumière et Espérance , le Trio Trium Sonorum composé d’Alexandra Gühring (soprano), Stephan Börsig (trompette) et Olaf Fütterer (orgue) présentera un programme de concert festif et vibrant.

Des œuvres de Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, Félix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter et d’autres compositeurs exploreront un large éventail musical, de la splendeur baroque à l’intimité romantique, en passant par des sonorités modernes.

Virtuosité à la trompette, voix rayonnantes de soprano et sonorités d’orgue singulières s’uniront pour créer une soirée empreinte de chaleur, de réconfort et d’espoir. 0 .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 accueil@basiliquemarienthal.fr

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English :

Virtuosity on the trumpet, a radiant soprano voice, and unique organ sounds will come together to create an evening filled with warmth, comfort, and hope.

L’événement Concert chant, trompette et orgue Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau