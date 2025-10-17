CONCERT CHANTAGE SAUVAGE Sète
CONCERT CHANTAGE SAUVAGE Sète vendredi 17 octobre 2025.
CONCERT CHANTAGE SAUVAGE
1469 quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Venez passez une superbe soirée au Dancing avec Chantal Sauvage en concert.
Venez passez une superbe soirée au Dancing avec Chantal Sauvage en concert.Un moment de convivialité à partager. .
1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000
English :
Come and spend a wonderful evening at Dancing with Chantal Sauvage in concert.
German :
Verbringen Sie einen tollen Abend im Dancing mit einem Konzert von Chantal Sauvage.
Italiano :
Venite a godervi una superba serata al Dancing con Chantal Sauvage in concerto.
Espanol :
Venga a disfrutar de una magnífica velada en el Dancing con Chantal Sauvage en concierto.
L’événement CONCERT CHANTAGE SAUVAGE Sète a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE