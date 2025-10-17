CONCERT CHANTAGE SAUVAGE Sète

CONCERT CHANTAGE SAUVAGE

CONCERT CHANTAGE SAUVAGE Sète vendredi 17 octobre 2025.

CONCERT CHANTAGE SAUVAGE

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

Venez passez une superbe soirée au Dancing avec Chantal Sauvage en concert.
Venez passez une superbe soirée au Dancing avec Chantal Sauvage en concert.Un moment de convivialité à partager.   .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000 

English :

Come and spend a wonderful evening at Dancing with Chantal Sauvage in concert.

German :

Verbringen Sie einen tollen Abend im Dancing mit einem Konzert von Chantal Sauvage.

Italiano :

Venite a godervi una superba serata al Dancing con Chantal Sauvage in concerto.

Espanol :

Venga a disfrutar de una magnífica velada en el Dancing con Chantal Sauvage en concierto.

L’événement CONCERT CHANTAGE SAUVAGE Sète a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE