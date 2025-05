Concert Chante la Renaissance – MONTOUSSE Montoussé, 17 mai 2025 20:30, Montoussé.

Hautes-Pyrénées

Concert Chante la Renaissance MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées

Concert « Chante la Renaissance » à la chapelle de Nouillan. Libre participation.

Contact Chloraltitude 06 01 73 27 60 ou 06 89 35 49 21 ou choraltitude@yahoo.com

.

MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan

Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 73 27 60 choraltitude@yahoo.com

English :

Concert « Chante la Renaissance » at the Nouillan chapel. Free participation.

Contact Chloraltitude: 06 01 73 27 60 or 06 89 35 49 21 or choraltitude@yahoo.com

German :

Konzert « Chante la Renaissance » in der Kapelle von Nouillan. Freie Teilnahme an der Veranstaltung.

Kontakt Chloraltitude: 06 01 73 27 60 oder 06 89 35 49 21 oder choraltitude@yahoo.com

Italiano :

Concerto « Chante la Renaissance » presso la cappella di Nouillan. Ingresso libero.

Contattare Chloraltitude: 06 01 73 27 60 o 06 89 35 49 21 o choraltitude@yahoo.com

Espanol :

Concierto « Chante la Renaissance » en la capilla de Nouillan. Entrada gratuita.

Contacte con Chloraltitude: 06 01 73 27 60 o 06 89 35 49 21 o choraltitude@yahoo.com

