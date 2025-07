Concert Baba Yaga Chantelle

Concert Baba Yaga Chantelle mercredi 9 juillet 2025.

Concert

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Mayday vous invite à une soirée reggae inoubliable au cœur du Livradois. Le groupe présentera un répertoire original de reggae roots, pour une expérience vibratoire unique…

.

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 09 65 53 cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Mayday invites you to an unforgettable evening of reggae in the heart of the Livradois region. The band will present an original repertoire of roots reggae, for a unique vibratory experience…

German :

Mayday lädt Sie zu einem unvergesslichen Reggae-Abend im Herzen des Livradois ein. Die Band wird ein originelles Repertoire an Roots-Reggae präsentieren, für eine einzigartige vibrierende Erfahrung…

Italiano :

Mayday vi invita a una serata indimenticabile di reggae nel cuore della regione di Livradois. La band presenterà un repertorio originale di roots reggae, per un’esperienza vibratoria unica…

Espanol :

Mayday le invita a una velada inolvidable de reggae en el corazón de la región de Livradois. La banda presentará un repertorio original de roots reggae, para una experiencia vibratoria única….

L’événement Concert Chantelle a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule