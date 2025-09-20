Concert Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Concert

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Nans Vincent vous entraîne dans son univers pop poétique, entre groove organique, poésie réaliste et énergie électrique. Un concert sensible et vibrant.

English :

Nans Vincent draws you into his poetic pop universe, a mix of organic groove, realistic poetry and electric energy. A sensitive, vibrant concert.

German :

Nans Vincent entführt Sie in sein poetisches Pop-Universum zwischen organischem Groove, realistischer Poesie und elektrischer Energie. Ein sensibles und vibrierendes Konzert.

Italiano :

Nans Vincent vi trascina nel suo mondo pop poetico, una miscela di groove organico, poesia realistica ed energia elettrica. Un concerto sensibile e vibrante.

Espanol :

Nans Vincent te adentra en su poético mundo pop, una mezcla de groove orgánico, poesía realista y energía eléctrica. Un concierto sensible y vibrante.

