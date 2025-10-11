Concert Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Concert Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle samedi 11 octobre 2025.

Concert

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Oaio en trio vous invite à un voyage musical entre folk, Méditerranée et Amériques. Une chanson francophone engagée et envoûtante.

.

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

The Oaio trio invites you on a musical journey between folk, the Mediterranean and the Americas. An engaging, spellbinding French-language song.

German :

Oaio en trio lädt Sie zu einer musikalischen Reise zwischen Folk, Mittelmeer und Amerika ein. Ein engagierter und bezaubernder französischsprachiger Chanson.

Italiano :

Il trio Oaio vi invita a un viaggio musicale tra il folk, il Mediterraneo e le Americhe. Una chanson in lingua francese coinvolgente e affascinante.

Espanol :

El trío Oaio le invita a un viaje musical entre el folk, el Mediterráneo y las Américas. Una chanson francófona cautivadora y cautivadora.

L’événement Concert Chantelle a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule