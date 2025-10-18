CONCERT CHANTER LA VIE AVEC SON CHOEUR Montpellier

CONCERT CHANTER LA VIE AVEC SON CHOEUR Montpellier samedi 18 octobre 2025.

CONCERT CHANTER LA VIE AVEC SON CHOEUR

Place Albert 1er Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : 2025-10-18

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Laissez vous surprendre par l’association de ces deux univers le Chœur de femmes de l’école de musique de Saint Jean de Védas et avec Emile Doriphor et ses Sulfateuses

Retrouvez nous à la MAISON des CHOEURS à Montpellier le samedi 18 octobre 2025 à 21h00

Nombre limité à 130 places Inscription OBLIGATOIRE

soit par le lien

https://www.helloasso.com/associations/jalmalv-montpellier/evenements/concert-du-18-octobre-2025

soit en scannant le QR Code de l’affiche .

Place Albert 1er Montpellier 34000 Hérault Occitanie asso@jalmalv-montpellier.fr

English :

Let yourself be surprised by the combination of these two worlds: the Ch?ur de femmes from the Saint Jean de Védas music school and Emile Doriphor and his Sulfateuses

German :

Lassen Sie sich von der Verbindung dieser beiden Welten überraschen: dem Ch?ur de femmes der Musikschule von Saint Jean de Védas und mit Emile Doriphor und seinen Sulfateuses

Italiano :

Lasciatevi sorprendere dalla combinazione di questi due mondi: la Ch’ur de femmes della scuola di musica di Saint Jean de Védas ed Emile Doriphor e le sue Sulfateuses

Espanol :

Déjese sorprender por la combinación de estos dos mundos: la Ch?ur de femmes de la escuela de música de Saint Jean de Védas y Emile Doriphor y sus Sulfateuses

