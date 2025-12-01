Concert Chantons Noël Le Pantographe Venarey-les-Laumes

Concert Chantons Noël

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 15:00:00

fin : 2025-12-18 16:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Chantons Noël avec Rémy n’Diana. .

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13

English : Concert Chantons Noël

L’événement Concert Chantons Noël Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*