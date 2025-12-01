Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc
Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc samedi 13 décembre 2025.
Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël
Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème 3 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Concert « Chantons solidaires » à l’occasion du Marché de Noël .
Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème 3 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 45 08 06 arnaytea@gmail.com
English : Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël
German : Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Pays Arnay-Liernais