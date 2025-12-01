Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc

Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc samedi 13 décembre 2025.

Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël

Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème 3 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Concert « Chantons solidaires » à l’occasion du Marché de Noël .

Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème 3 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 45 08 06 arnaytea@gmail.com

English : Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël

German : Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Chantons Solidaires » Marché de Noël Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Pays Arnay-Liernais