Concert Chants basques Rue de la République Cognac samedi 15 novembre 2025.
gratuit moins de 18 ans
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
Le Pays Basque s’invite à Cognac sous la forme d’un concert du Chœur d’hommes Elgarrekin qui célèbre cette année ses 25 ans d’existence.
Rue de la République Eglise Saint Antoine Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 05 71 paroisse.cognac@dio16.fr
English :
The Basque Country invites itself to Cognac in the form of a concert by the Ch?ur d’hommes Elgarrekin, which this year celebrates its 25th anniversary.
German :
Das Baskenland lädt sich in Form eines Konzerts des Ch?ur d’hommes Elgarrekin, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, nach Cognac ein.
Italiano :
I Paesi Baschi arrivano a Cognac con un concerto della Ch’ur d’hommes Elgarrekin, che quest’anno festeggia il suo 25° anniversario.
Espanol :
El País Vasco llega a Cognac en forma de concierto de la Ch?ur d’hommes Elgarrekin, que este año celebra su 25 aniversario.
