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Concert chants basques Place Roger Ducos Dax

Concert chants basques Place Roger Ducos Dax mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place Roger Ducos

Adresse : Cathédrale

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0

Dax

Concert chants basques

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 22:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Chants religieux et populaires par le choeur Aizkoa.   .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   aizkoa@sfr.fr

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English : Concert chants basques

L’événement Concert chants basques Dax a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Dax

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