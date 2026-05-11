Concert chants basques Place Roger Ducos Dax
Concert chants basques Place Roger Ducos Dax mercredi 20 mai 2026.
Dax
Concert chants basques
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 22:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Chants religieux et populaires par le choeur Aizkoa. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine aizkoa@sfr.fr
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English : Concert chants basques
L’événement Concert chants basques Dax a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Dax
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