Combret

Concert chants corses avec XINARCA

Combret Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert exceptionnel de chants traditionnels corses avec Xinarca en l’église St Jean-Baptiste de Combret à 18h

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne (chants anciens et compositions).

Il s’accompagne d’un instrument rare à 16 cordes, la Cètera d’Oletta . C’est le seul cistre corse d’époque (230 ans) joué encore aujourd’hui.

Cet ancien cistre corse à 16 cordes a quasiment disparu au début du XXème siècle ainsi que son répertoire.

Le dernier homme qui en jouait s’est éteint en 1934 et avec lui s’est perdue cette tradition orale dont nul enregistrement n’a conservé la mémoire.

Billetterie sur place ouverte 1h avant le concert. 15 .

Combret 12370 Aveyron Occitanie +33 6 77 81 36 93

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English :

Exceptional concert of traditional Corsican songs with Xinarca in the church of St Jean-Baptiste de Combret at 6pm

L’événement Concert chants corses avec XINARCA Combret a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)