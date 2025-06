Concert chants d’amour et de sagesse MAS AMRITA Sisteron 4 juillet 2025 07:00

Concert chants d’amour et de sagesse MAS AMRITA 88 route de la Motte du Caire Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Duo Leïla Aimée et Laurent G deux voix chaudes et enveloppantes, où masculin et féminin se complètent pour le plus grand bonheur des spectateurs. Un voyage sonore au travers de chants d’amour et de sagesse. Un moment de douceur et d’amour.

MAS AMRITA 88 route de la Motte du Caire

Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 94 21 50 masamrita04@gmail.com

English :

Duo Leïla Aimée and Laurent G: two warm, enveloping voices, where masculine and feminine complement each other to the delight of the audience. A sonic journey through songs of love and wisdom. A moment of sweetness and love.

German :

Duo Leïla Aimée und Laurent G: zwei warme, umhüllende Stimmen, in denen sich männlich und weiblich zur Freude des Publikums ergänzen. Eine Klangreise durch Lieder der Liebe und der Weisheit. Ein Moment der Sanftheit und der Liebe.

Italiano :

Duo Leïla Aimée e Laurent G: due voci calde e avvolgenti, dove maschile e femminile si completano a vicenda per la gioia del pubblico. Un viaggio sonoro attraverso canzoni d’amore e di saggezza. Un momento di dolcezza e amore.

Espanol :

Dúo Leïla Aimée y Laurent G: dos voces cálidas y envolventes, donde lo masculino y lo femenino se complementan para deleite del público. Un viaje sonoro a través de canciones de amor y sabiduría. Un momento de dulzura y amor.

