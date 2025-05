Concert Chants de la Méditerranée – Eglise Saint-Blaise Montmeyran, 31 mai 2025 20:30, Montmeyran.

Drôme

Concert Chants de la Méditerranée Eglise Saint-Blaise 5 Place de l’Église Montmeyran Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-05-31 20:30:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

L’association Maziklou présente un concert exceptionnel de chants Sacrés et de Polyphonies Corses.

Eglise Saint-Blaise 5 Place de l’Église

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 maziklou@hotmail.com

English :

The Maziklou association presents an exceptional concert of Sacred chants and Corsican polyphony.

German :

Der Verein Maziklou präsentiert ein außergewöhnliches Konzert mit geistlichen Gesängen und korsischer Polyphonie.

Italiano :

L’associazione Maziklou presenta un concerto eccezionale di canti sacri e polifonia corsa.

Espanol :

La asociación Maziklou presenta un concierto excepcional de cantos sagrados y polifonía corsa.

