Concert chants de la Renaissance Le bourg Culles-les-Roches
Concert chants de la Renaissance Le bourg Culles-les-Roches vendredi 24 avril 2026.
Culles-les-Roches
Concert chants de la Renaissance
Le bourg Caveau Culles-les-Roches Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Les chanteurs d’Ennéagone nous proposent un beau voyage dans l’univers musical foisonnant de la Renaissance, l’âge d’or de la polyphonie vocale dont les sonorités vous paraîtront étonnamment modernes. Dans une première partie, ils nous interprèteront, a capella, des madrigaux et chants divers, principalement de la Renaissance, mélancoliques, joyeux, furieux, amoureux, espiègles ou coquins, d’une écriture polyphonique toujours subtile.
Dans une seconde partie, clairement festive, nous partagerons le verre de l’amitié et les chansons à boire qui vont avec. .
Le bourg Caveau Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com
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English : Concert chants de la Renaissance
L’événement Concert chants de la Renaissance Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-04-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II