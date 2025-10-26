Concert Chants de marins Avallon
Concert Chants de marins Avallon dimanche 26 octobre 2025.
Concert Chants de marins
Eglise Saint-Martin (face au cinéma) Avallon Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 17:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Chants de marins et Bateau ivre d’Arthur Rimbaud. Pour chœur à 3 voix mixtes, récitants et piano. Direction de chœur, arrangements et conception générale d’Eric Noyer. .
Eglise Saint-Martin (face au cinéma) Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 avallon@destinationgrandvezelay.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Chants de marins Avallon a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay