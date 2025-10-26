Concert Chants de marins Avallon

Concert Chants de marins Avallon dimanche 26 octobre 2025.

Concert Chants de marins

Eglise Saint-Martin (face au cinéma) Avallon Yonne

Chants de marins et Bateau ivre d’Arthur Rimbaud. Pour chœur à 3 voix mixtes, récitants et piano. Direction de chœur, arrangements et conception générale d’Eric Noyer. .

Eglise Saint-Martin (face au cinéma) Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 avallon@destinationgrandvezelay.com

