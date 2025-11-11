CONCERT CHANTS DE MÉMOIRE Pollestres

CONCERT CHANTS DE MÉMOIRE

Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 17:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE PERPIGNAN sous la direction de Daniel Tosi. Les hommes et les femmes, les peuples, dans leur quête incessante de liberté, transmettent dans leur époque et aux générations futures leur esprit et leur force par les chants et la…

Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

English :

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE PERPIGNAN conducted by Daniel Tosi. Men, women and peoples, in their ceaseless quest for freedom, pass on their spirit and strength to future generations through song and music…

German :

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE PERPIGNAN unter der Leitung von Daniel Tosi. Die Männer und Frauen, die Völker, in ihrem unaufhörlichen Streben nach Freiheit, geben in ihrer Zeit und an zukünftige Generationen ihren Geist und ihre Kraft durch Gesang und…

Italiano :

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE PERPIGNAN diretto da Daniel Tosi. Nella loro incessante ricerca della libertà, uomini, donne e popoli trasmettono il loro spirito e la loro forza alle generazioni future attraverso il canto e la danza.

Espanol :

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE PERPIGNAN dirigido por Daniel Tosi. En su incesante búsqueda de la libertad, hombres, mujeres y pueblos transmiten su espíritu y su fuerza a las generaciones futuras a través del canto y la danza.

