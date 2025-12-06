Concert chants de Noël à Ploërmel Ploërmel

Concert chants de Noël à Ploërmel

chapelle des Carmélites Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’association Philomèle fête Noël en proposant un concert invitant à célébrer la magie de Noël

Au programme, un spectacle de 45 minutes, durant lequel plusieurs chanteurs et chanteuses des trois chorales de l’association se réuniront pour offrir un répertoire de chants de Noël, sous la direction d’Isabelle Jamin. .

chapelle des Carmélites Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

