Concert chants de Noël à Ploërmel Ploërmel
chapelle des Carmélites Ploërmel Morbihan
Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’association Philomèle fête Noël en proposant un concert invitant à célébrer la magie de Noël
Au programme, un spectacle de 45 minutes, durant lequel plusieurs chanteurs et chanteuses des trois chorales de l’association se réuniront pour offrir un répertoire de chants de Noël, sous la direction d’Isabelle Jamin. .
chapelle des Carmélites Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 7 72 07 25 64
