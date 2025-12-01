Concert Chants de Noël d’hier et d’aujourd’hui par la Chapelle Harmonique

Basilique Saint Gervais Avranches

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-22 20:30:00

2025-12-22 21:40:00

Date(s) :

2025-12-22

Une veillée musicale de Noël mêlant l’élégance des Noëls baroques (Marc-Antoine Charpentier, Michael Prætorius, et bien d’autres) et la fraîcheur des chants traditionnels connus de tous. Voix lumineuses, instruments anciens, et la direction de Valentin Tournet offrent une atmosphère mêlant recueillement et joie partagée. Un moment intemporel de ferveur et de convivialité.

Associée au Château de Versailles depuis sa fondation en 2017 par Valentin Tournet, la Chapelle Harmonique réunit un choeur et un orchestre jouant sur instruments d’époque. Pour ce concert exceptionnel, La Chapelle Harmonique associe un quatuor vocal ainsi que 5 instrumentistes. Ce concert est proposé par l’Etablissement public national du Mont Saint-Michel en coordination avec la Ville d’Avranches et le soutien de l’agglomération Mont Saint-Michel Normandie.

Placement libre billetterie montsaintmichel.gouv.fr .

Basilique Saint Gervais Avranches Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 evenementiel@avranches.fr

