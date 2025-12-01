Concert Chants de Noël et Gospel avec les Melowomen RANDONNAI Tourouvre au Perche
Concert Chants de Noël et Gospel avec les Melowomen RANDONNAI Tourouvre au Perche vendredi 12 décembre 2025.
RANDONNAI Eglise Saint Malo de Randonnai Tourouvre au Perche
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Le Village de Noël de Randonnai vous invite à un concert de Noël qui lancera le début des festivités de la 9ème édition du village de Noël de Randonnai.
Cette année, les Melowomen… un groupe Polyphonique 100% féminin exclusivement composé de chanteuses-danseuses qui vous offrirons un spectacle de Noël dont vous ressortirez plein de paillettes dans les yeux. Un moment festif, immersif et lumineux, à partager en famille ou entre amis. .
decofoliesrandonnai@gmail.com
