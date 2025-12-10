Concert Chants de Noël et grandes orgues Eglise Saint Joseph Biarritz
Concert Chants de Noël et grandes orgues Eglise Saint Joseph Biarritz lundi 29 décembre 2025.
Eglise Saint Joseph 9 rue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Avec Raphaël Tambyeff (grandes orgues) et Philippe Barret (Baryton)
Au programme Bach, Haendel, Adam ( minuit chrétien), Bonnal, Caccini , Franck, Gounod, Brahms, .
