Concert Chants de Noël et grandes orgues Eglise Saint Joseph Biarritz lundi 29 décembre 2025.

Eglise Saint Joseph 9 rue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-29
Avec Raphaël Tambyeff (grandes orgues) et Philippe Barret (Baryton)

Au programme Bach, Haendel, Adam ( minuit chrétien), Bonnal, Caccini , Franck, Gounod, Brahms,   .

