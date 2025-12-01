Concert chants de Noël à l’église Mazères-de-Neste

Concert chants de Noël

à l'église MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 20:30:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Soirée concert avec les Copains d’abord pour des chants de Noel.

Libre participation.

Eglise chauffée

.

à l'église MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie copainsdabord@orange.fr

English :

Evening concert with the Copains d’abord for Christmas carols.

Free participation.

Heated church

