Concert Chants de tous pays inspirés par la danse Place François Mitterrand Montivilliers

Concert Chants de tous pays inspirés par la danse Place François Mitterrand Montivilliers samedi 11 octobre 2025.

Concert Chants de tous pays inspirés par la danse

Place François Mitterrand Eglise abbatiale Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Adaptation pour choeur, piano et percussions

Les choeurs À Coeur Joie Normandie vous invitent à un concert construit autour de l’oeuvre Symphonic Adiemus de Karl Jenkins. Le programme est un florilège de chants inspirés par les musiques traditionnelles latino-américaines et africaines, ponctués par des percussions corporelles par les classes du Conservatoire Honegger et de la Maison des Arts de Montivilliers.

Tout public

Sur réservation .

Place François Mitterrand Eglise abbatiale Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

English : Concert Chants de tous pays inspirés par la danse

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Chants de tous pays inspirés par la danse Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie