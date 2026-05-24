Arpheuilles

Concert Chants des Voûtes

Arpheuilles Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert de l’ensemble tourangeau Diabolus in Musica autour des musiques du temps de Saint Louis. Ce programme met en résonance les répertoires sacrés et profanes qui ont marqué cette période et fait de la France de Saint Louis un véritable modèle artistique pour l’ensemble de l’Occident médiéval.

Ce concert tire le portrait musical de la France, alors référence culturelle et artistique de tout l’Occident. Le XIIIe siècle est celui de l’art gothique royal triomphant, à l’heure où la France se couvre d’églises et de couvents. La musique connaît deux innovations décisives qui vont marquer son histoire artistique de façon profonde la naissance de la musique profane et de la polyphonie. À la suite des troubadours, les trouvères trouvent et composent mélodies et poèmes en langue d’oïl, ancêtre de notre français moderne, nous laissant un immense répertoire d’une richesse et d’une fraîcheur étonnantes. De même, l’ingéniosité et l’audace créatrice des chantres de la cathédrale Notre-Dame de Paris inventent pour la première fois des musiques à 3 ou 4 voix. 15 .

Arpheuilles 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 01 74 22 musiquesetinterpretes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Diabolus in Musica ensemble from Touraine, France, featuring music from the time of Saint Louis. This program brings together the sacred and secular repertoires that marked this period, making the France of Saint Louis a veritable artistic model for the whole of the medieval West.

L’événement Concert Chants des Voûtes Arpheuilles a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Châtillonnais en Berry