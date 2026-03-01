Concert Chants d’hier et d’aujourd’hui Route de Cavaillon Plan-d’Orgon
Concert Chants d’hier et d’aujourd’hui Route de Cavaillon Plan-d’Orgon dimanche 22 mars 2026.
Concert Chants d’hier et d’aujourd’hui
Dimanche 22 mars 2026 à partir de 16h. Route de Cavaillon Eglise Saint-Louis Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Printemps des 4 chorales.
Concert des Chanteurs du Soleil de Cavaillon et la Chorale Des bonnes ondes de Salon-de-Provence à l’Eglise Saint-Louis de Plan d’Orgon.
Chants d’hier et d’auijourd’hui.
Direction Emilie Menard et Cécile Bernard. .
Route de Cavaillon Eglise Saint-Louis Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 68 18 90
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Printemps des 4 chorales.
L’événement Concert Chants d’hier et d’aujourd’hui Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence