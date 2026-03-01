Concert Chants d’hier et d’aujourd’hui Route de Cavaillon Plan-d’Orgon

Concert Chants d’hier et d’aujourd’hui

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 16h. Route de Cavaillon Eglise Saint-Louis Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Printemps des 4 chorales.

Concert des Chanteurs du Soleil de Cavaillon et la Chorale Des bonnes ondes de Salon-de-Provence à l’Eglise Saint-Louis de Plan d’Orgon.

Chants d’hier et d’auijourd’hui.



Direction Emilie Menard et Cécile Bernard. .

Route de Cavaillon Eglise Saint-Louis Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 68 18 90

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English :

Printemps des 4 chorales.

L’événement Concert Chants d’hier et d’aujourd’hui Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence