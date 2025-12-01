Concert Chants du Caucase, Die
Concert Chants du Caucase, Die dimanche 28 décembre 2025.
Concert Chants du Caucase
57 Rue Emile Laurens Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 18:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Retrouvailles entre Maziar Mohammadpour Gorgi (une des plus belles jeunes voix d’Iran) et Yannick Loyer.
.
57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 cafetheatreandarta@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A reunion between Maziar Mohammadpour Gorgi (one of Iran’s finest young voices) and Yannick Loyer.
L’événement Concert Chants du Caucase Die a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme du Pays Diois