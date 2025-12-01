Concert Chants du Caucase, Die

Concert Chants du Caucase

57 Rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 18:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Retrouvailles entre Maziar Mohammadpour Gorgi (une des plus belles jeunes voix d’Iran) et Yannick Loyer.

57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 cafetheatreandarta@gmail.com

English :

A reunion between Maziar Mohammadpour Gorgi (one of Iran’s finest young voices) and Yannick Loyer.

