CONCERT CHANTS DU MONDE LES ENCHANTÉS Lamalou-les-Bains 1 juillet 2025 07:00

Hérault

CONCERT CHANTS DU MONDE LES ENCHANTÉS Lamalou-les-Bains Hérault

Mardi 1er Juillet à 17h30, à l’église St Pierre de Rhèdes, venez découvrir l’ensemble vocal Les Enchantés et » les Martins Chanteurs » sous la direction de Christine Canac

Un répertoire original a cappella , de belles harmonisations et de belles voix pour une musique qui invite au voyage (Macédoine, Bulgarie, Argentine…)

Un harmonieux mélange de chants traditionnels du monde, de consonances

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

English :

Tuesday, July 1 at 5:30 p.m., in the church of St Pierre de Rhèdes, come and discover the vocal ensemble « Les Enchantés » and « Les Martins Chanteurs », directed by Christine Canac

An original « a cappella » repertoire, beautiful harmonizations and beautiful voices for music that invites you to travel (Macedonia, Bulgaria, Argentina…)

A harmonious blend of traditional songs from around the world, consonances

German :

Am Dienstag, den 1. Juli um 17:30 Uhr in der Kirche St Pierre de Rhèdes können Sie das Vokalensemble « Les Enchantés » und « Les Martins Chanteurs » unter der Leitung von Christine Canac kennenlernen

Ein originelles Repertoire « a cappella », schöne Harmonisierungen und schöne Stimmen für eine Musik, die zum Reisen einlädt (Mazedonien, Bulgarien, Argentinien…)

Eine harmonische Mischung aus traditionellen Liedern der Welt, Konsonanten

Italiano :

Martedì 1° luglio alle 17.30, nella chiesa di St Pierre de Rhèdes, venite a scoprire l’ensemble vocale « Les Enchantés » e « Les Martins Chanteurs », diretti da Christine Canac

Un repertorio originale « a cappella », belle armonizzazioni e belle voci per una musica che invita a viaggiare (Macedonia, Bulgaria, Argentina…)

Un’armoniosa miscela di canzoni tradizionali di tutto il mondo, consonanze

Espanol :

El martes 1 de julio a las 17.30 h, en la iglesia de St Pierre de Rhèdes, venga a descubrir el conjunto vocal « Les Enchantés » y « Les Martins Chanteurs », dirigidos por Christine Canac

Un repertorio original « a capella », bellas armonizaciones y hermosas voces para una música que invita a viajar (Macedonia, Bulgaria, Argentina…)

Una armoniosa mezcla de canciones tradicionales de todo el mundo, consonancias

