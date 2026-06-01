Concert chants du monde Eglise de Manneville-Es-Plains Manneville-ès-Plains
Concert chants du monde Eglise de Manneville-Es-Plains Manneville-ès-Plains vendredi 12 juin 2026.
Manneville-ès-Plains
Concert chants du monde
Eglise de Manneville-Es-Plains 98 Rue du Manoir Manneville-ès-Plains Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert Chants du Monde le 12 juin à 20h30 à l’Église de Manneville-Es-Plains.
La chorale de Saint-Valery-en-Caux, dirigée par Christine Lapierre et Marc Picard, vous invite à un voyage musical à travers des chants du monde.
Participation libre. .
Eglise de Manneville-Es-Plains 98 Rue du Manoir Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 34 92 choralestival@gmail.com
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English : Concert chants du monde
L’événement Concert chants du monde Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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