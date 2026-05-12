Concert Chants espagnols et guitare Flamenca, hommage à Paco Ibañez Place de l’Église Trébeurden
Concert Chants espagnols et guitare Flamenca, hommage à Paco Ibañez Place de l’Église Trébeurden dimanche 13 septembre 2026.
Trébeurden
Concert Chants espagnols et guitare Flamenca, hommage à Paco Ibañez
Place de l’Église Eglise de la Sainte-Trinité Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 21:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui parcourra les plus belles chansons de Paco Ibañez
Un voyage auprès des plus grands poètes pacifistes espagnols mis en musique par le chanteur Paco Ibañez depuis plus de cinquante ans
Une heure de poésie donc, de laquelle le public sort grandi dans un monde qui nous rappelle sans cesse qu’il faut en défendre les valeurs humanistes.
Une expérience à ne pas rater pour toute la famille, des plus petits aux plus grands. .
Place de l’Église Eglise de la Sainte-Trinité Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 68 46 92
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English :
L’événement Concert Chants espagnols et guitare Flamenca, hommage à Paco Ibañez Trébeurden a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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