Concert chants gascons Salle des fêtes Sénac samedi 25 octobre 2025.

Salle des fêtes SENAC Sénac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Rendez-vous pour la soirée Castanhas-Borret. Une soirée conviviale et chantante organisée par Cant’Astarac, avec les groupes Clair Vallon de Bagnères, Les Gaïas de Capvern et Cant’Astarac de Sénac.

Buffet pour tous les gourmands et ambiance garantie.

Salle des fêtes SENAC Sénac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 90 mairie.senac309@orange.fr

English :

Rendezvous for the Castanhas-Borret evening. A convivial, sing-along evening organized by Cant?Astarac, with groups Clair Vallon from Bagnères, Les Gaïas from Capvern and Cant?Astarac from Sénac.

Buffet for all gourmets and guaranteed atmosphere.

German :

Treffpunkt für den Castanhas-Borret-Abend. Ein geselliger und gesanglicher Abend, organisiert von Cant?Astarac, mit den Gruppen Clair Vallon aus Bagnères, Les Gaïas aus Capvern und Cant?Astarac aus Sénac.

Buffet für alle Feinschmecker und garantierte Stimmung.

Italiano :

Partecipate alla serata Castanhas-Borret. Una serata conviviale di canto organizzata da Cant’Astarac, con i gruppi Clair Vallon di Bagnères, Les Gaïas di Capvern e Cant’Astarac di Sénac.

Buffet per tutti i buongustai e atmosfera garantita.

Espanol :

Acompáñenos en la velada Castanhas-Borret. Una agradable velada de canto organizada por Cant?Astarac, con los grupos Clair Vallon de Bagnères, Les Gaïas de Capvern y Cant?Astarac de Sénac.

Buffet para todos los gourmets y ambiente garantizado.

