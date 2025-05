Concert chants grégoriens, orgue et trompette – Église Saint Louis Haselbourg, 1 juin 2025 16:00, Haselbourg.

Concert organisé par les Amis de l’orgue de Haselbourg, sous la direction de Jean-Marie Germain. Avec Céline Marchal, trompettiste Armand Ramm, organiste.

Les auditeurs sont invités à participer au verre de l’amitié à la salle polyvalente.Tout public

Église Saint Louis Rue Principale

Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 6 79 21 87 27

English :

Concert organized by the Friends of the Haselbourg organ, under the direction of Jean-Marie Germain. With Céline Marchal, trumpeter Armand Ramm, organist.

Listeners are invited to join in the « verre de l’amitié » at the Salle polyvalente.

German :

Konzert, organisiert von den Freunden der Haselburger Orgel, unter der Leitung von Jean-Marie Germain. Mit Céline Marchal, Trompeterin Armand Ramm, Organist.

Die Zuhörer sind zu einem Glas Freundschaft in der Mehrzweckhalle eingeladen.

Italiano :

Concerto organizzato dagli Amici dell’organo di Haselbourg, diretto da Jean-Marie Germain. Con Céline Marchal, trombettista Armand Ramm, organista.

Gli ascoltatori sono invitati a partecipare a un aperitivo nella Salle Polyvalente.

Espanol :

Concierto organizado por los Amigos del Órgano de Haselbourg, dirigido por Jean-Marie Germain. Con Céline Marchal, trompetista Armand Ramm, organista.

Se invita a los oyentes a participar en una copa amistosa en la Sala Polivalente.

