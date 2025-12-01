Concert chants grégoriens Rigny
Concert chants grégoriens Rigny dimanche 21 décembre 2025.
Concert chants grégoriens
Église Rigny Haute-Saône
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Le SIAL et la mairie vous invite à un concert de chants grégoriens à l’Église Sainte Étienne, concert au profit de la restauration intérieure de l’Église. .
Église Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 81 75
